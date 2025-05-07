Автор: Лейла Таривердиева

Армянские организации Америки, десятилетиями наживавшиеся за счет средств госбюджета Армении, в трауре. Правительство Никола Пашиняна решило тратить деньги на наем лоббистской организации, вместо того, чтобы , как указывает традиция, перечислять миллионы диаспоре, которая самая осуществляла лоббинг армянских интересов в США.

Как сообщают армянские медиа, правительство Армении через свое посольство в США подписало ежемесячный контракт с базирующейся в Вашингтоне компанией Mercury Public Affairs на сумму 50 000 долларов США в месяц. Контракт начал действовать 1 апреля 2025 года и продлится до 31 марта 2026 года. О заключении сделки стало известно только после того, как в прошлом месяце контракт был подан в министерство юстиции США, как того требует Закон о регистрации иностранных агентов.

Это не первый опыт действующего правительства в покупке лоббинга и пиар-услуг в США. Несколько лет назад Ереван уже приобрел услуги одной компании, но контракт был быстро расторгнут из-за нежелания армянского правительства платить.

Как бы там ни было, Пашинян выбрал фирму, которая будет продвигать интересы Армении, чем всегда занимались армянские организации.

Исполнительный директор Армянского национального комитета Америки (ANCA) Арам Амбарян рвет и мечет. На странице Mercury в LinkedIn он написал: "В городе (Вашингтоне) с десятками крупных лоббистских фирм г-н Пашинян выбрал одну с турецкими деньгами на банковском счете и армянской кровью на руках". Последнее связано с тем, что в 2018 году Mercury заключила контракт с Турцией, который расторгла в октябре 2020 года из-за армянских истерик в связи с поддержкой Анкары Азербайджану в 44-дневной войне.

Диаспора вне себя от бешенства. Всегда делами Армении ведали две организации: Армянская Ассамблея Америки и ANCA. Эти две структуры покупали лоббистов, протискивали своих людей в структуры власти, устраивали грандиозные истерики, вынуждая американских политиков менять мнение по интересующим армянство вопросам. А Пашинян принципиально игнорирует диаспору. У премьер-министра Армении плохие отношения со спюрком. В том числе с американским армянством. Дело в том, что нынешний премьер Армении несколько отличается ментально от традиционной армянской массы, он считает, что диаспора не должна управлять этой страной и диктовать Еревану, что делать. Разумный подход. Диаспора, по большому счету, виновна во всех бедах Армении, и с этим не поспоришь. Армения не получила ничего он бурного и дорогостоящего лоббинга в мировых столицах, несмотря на огромные средства, которыми ворочает диаспора.

Как утверждают обойденные вниманием организации спюрка, теперь Пашинян будет давать Mercury указания, которые противоречат той информации, которую передает американским чиновникам диаспора. Как видим, диаспора в Штатах страшно обеспокоена, что продвигаемые ею ложь и фальсификации будут опровергаться действиями фирмы, нанятой Пашиняном.

В армянских медиа приведены пункты, за которые Ереван будет платить американской фирме ежемесячно 50 тысяч долларов.

Фирма должна защищать интересы Армении в Конгрессе и Белом доме, должна продвигать развитие всесторонних отношений с РА, делать так, чтобы Ереван имел в Веллингтоне авторитет и так далее. В принципе, все это продвигалось и раньше.

Особенно позабавил следующий пункт: подчеркнуть геополитическое и стратегическое значение Армении и ее роль как важнейшего партнера на Южном Кавказе для региональных и глобальных интересов США. Ну и задачу поставил перед Mercury Public Affairs Пашинян. Пожалуй, это будет самая сложная задача для нанятых лоббистов. Гипотетически возможно встретить понимание, очерняя Баку, или обвиняя Азербайджан в невероятных преступлениях, которые он не совершал. Но как доказать Вашингтону, да еще при президенте-бизнесмене, что Армения - самый главный и самый нужный партнер Штатов на Южном Кавказе?

Если серьезно, то времена лоббинга прошли. Мы не случайно заметили, что Армения ничего не получила от того, что десятилетиями покупала лоббистов и тратила деньги на фейки. Она ничего не выиграла, а только потеряла. Она потеряла людей, время, возможности, перспективы. Армянство всегда старалось идти след в след за еврейством, но не поняло главного - еврейство работает не против других стран, а ради процветания своего, Израильского государства. Армянство же лезет из кожи, чтобы раздавить и растоптать соседей Армении. Диаспора никогда не думала об Армении, так как не связана с этой страной корнями. Армяне диаспоральный народ, который не привязан корнями к "родине предков". Он легко меняет место, разлетается по другим странам, и на "родину предков" ему плевать. Тому же Амбаряну плевать на то, что Армения так и не стала реальным государством. На те средства, которые спюрк безуспешно потратил за десятилетия на уничтожении Турции и Азербайджана, можно было превратить Армению в нормальную процветающую страну. Но у диаспоры свои задачи, с задачами граждан Республики Армения не совпадающие.