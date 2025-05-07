https://news.day.az/world/1750822.html Шахбаз Шариф созвал заседание совета нацбезопасности Пакистанский премьер Шахбаз Шариф после ударов Индии созвал заседание совета национальной безопасности в Исламабаде, чтобы обсудить положение дел. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Geo TV. Уточняется, что заседание пройдет в 10 часов утра (9:00 по Баку).
Шахбаз Шариф созвал заседание совета нацбезопасности
Пакистанский премьер Шахбаз Шариф после ударов Индии созвал заседание совета национальной безопасности в Исламабаде, чтобы обсудить положение дел.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Geo TV.
Уточняется, что заседание пройдет в 10 часов утра (9:00 по Баку).
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