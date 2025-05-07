https://news.day.az/world/1750822.html

Шахбаз Шариф созвал заседание совета нацбезопасности

Пакистанский премьер Шахбаз Шариф после ударов Индии созвал заседание совета национальной безопасности в Исламабаде, чтобы обсудить положение дел. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Geo TV. Уточняется, что заседание пройдет в 10 часов утра (9:00 по Баку).