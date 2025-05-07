Мир отмечает Международный день планетариев

Международный день планетариев отмечается ежегодно во многих странах мира.

Как передает Day.Az, этот праздник имеет европейские "корни", впервые он был проведен в Италии в 1991 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев.

Первоначально Международный день планетариев проводили в ближайшее воскресенье перед днем весеннего равноденствия, позднее дата празднования была назначена на второе воскресенье марта. Но в 2023-2025 годах дату празднования решено перенести на 7 мая, чтобы ее можно было привязать к знаменательной дате в истории планетариев: началу регулярной работы первого планетария в Немецком музее в Мюнхене 7 мая 1925 года. В этом году отмечается 100-летие со дня учреждения Международного дня планетариев.

Статус международного День планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали французские "храмы астрономии". А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в шести странах: Бельгии, Польше, России, Словакии, Украине и Чехии. В настоящее время проведение Дня поддерживается Международным обществом планетариев.

Основная цель праздника - это знакомство общественности с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. Местами проведения, конечно же, являются городские планетарии.

Планетарий - это научно-просветительское учреждение, в котором демонстрируются небесная сфера с различными небесными телами и астрономическими явлениями, читаются лекции по астрономии, космонавтике, наукам о Земле. Для демонстрации искусственного звездного неба на экране, имеющем форму полусферы, используется специальный аппарат, который также называется планетарием.

Как известно, первенство по созданию аппарата, подобного современному планетарию, принадлежит немецким ученым в 1923 году в Йене на оптическом заводе фирмы Carl Zeiss был разработан и построен первый универсальный проекционный модуль "Планетарий". В 1925 году в Мюнхене начал действовать первый в мире планетарий, построенный этой же компанией.

Традиционно под планетарием понимают строение с круглым залом и "полусферическим куполом". Но сначала не было специально построенных зданий, поэтому в качестве планетариев использовались строения, предназначенные для других целей. Например, водонапорная башня, термы (бани), а позднее и купольные церкви. Ближе к 1990-м годам архитектурная форма планетариев кардинально изменилась, архитекторы применяют оригинальные решения, создавая здания в виде гигантских труб, шаров и других причудливых геометрических конструкций.

В настоящее время в мире насчитывается более двух тысяч планетариев. В Азербайджане в настоящее время есть один планетарий - "Планетарий имени Туси".

Планетарии используются как для учебных целей и исследований, так и для подготовки военных авиационных специалистов и астронавтов, а биологи исследуют способность птиц во время перелетов ориентироваться по звездам. Ежегодно в мире планетарии посещают миллионы людей.