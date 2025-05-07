Трамп пообещал сделать важное заявление

Президент США Дональд Трамп пообещал сделать важное и позитивное заявление "по очень важной теме" 8 или 9 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам в начале встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

Он напомнил, что на следующей неделе у него запланирована деловая поездка на Ближний Восток. "Я думаю, что до этого мы сделаем очень, очень большое объявление. <...> И я не скажу вам, о чем. Но оно будет, и оно очень позитивное", - сказал он, добавив, что совсем не обязательно, что эта новость будет о торговле.

"Это очень, очень позитивно. И это объявление будет сделано либо в четверг, либо в пятницу, либо в понедельник перед нашим отъездом, но это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определенной теме, очень важной теме", - добавил Трамп.

Трамп в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.