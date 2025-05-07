https://news.day.az/politics/1750862.html В Ханкенди проходит научная конференция, посвященная Конституции и наследию Гейдара Алиева - ФОТО В городе Ханкенди при совместной организации Карабахского университета и Президентской библиотеки проходит научно-практическая конференция под названием "Наследие Гейдара Алиева: Конституция и восстановление суверенитета Азербайджана".
В Ханкенди проходит научная конференция, посвященная Конституции и наследию Гейдара Алиева - ФОТО
В городе Ханкенди при совместной организации Карабахского университета и Президентской библиотеки проходит научно-практическая конференция под названием "Наследие Гейдара Алиева: Конституция и восстановление суверенитета Азербайджана".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, конференция посвящена 102-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.
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