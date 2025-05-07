https://news.day.az/world/1750818.html Пакистан сбил еще один индийский истребитель ВВС Пакистана сбили еще один индийский самолет. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на источники в службах безопасности. "На данный момент ВВС Пакистана сбили три индийских самолета, в том числе два французских Rafale и один российский Су-30МКИ", - говорится в информации.
Пакистан сбил еще один индийский истребитель
ВВС Пакистана сбили еще один индийский самолет.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на источники в службах безопасности.
"На данный момент ВВС Пакистана сбили три индийских самолета, в том числе два французских Rafale и один российский Су-30МКИ", - говорится в информации.
Уточняется, что третий самолет был уничтожен ракетой класса "воздух-воздух".
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