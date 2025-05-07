Пакистан сбил еще один индийский истребитель

ВВС Пакистана сбили еще один индийский самолет.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на источники в службах безопасности.

"На данный момент ВВС Пакистана сбили три индийских самолета, в том числе два французских Rafale и один российский Су-30МКИ", - говорится в информации.

Уточняется, что третий самолет был уничтожен ракетой класса "воздух-воздух".