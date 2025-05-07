Война Индии и Пакистана

Не менее 2 человек погибли и 12 пострадали при ударах вооруженных сил Индии по подконтрольной Пакистану части союзной территории Джамму и Кашмир.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на Межведомственное управление по связям с общественностью вооруженных сил исламской республики.

По его данным, Индия атаковала две мечети.

Ранее правительство Индии заявило о нанесении ударов по девяти целям в подконтрольной Пакистану части союзной территории Джамму и Кашмир. Источники телеканала SAMAA TV сообщили об ответных пакистанских ударах.