https://news.day.az/world/1750810.html Война Индии и Пакистана - названо количество жертв По меньшей мере 2 человека погибли, еще 12 пострадали в Пакистане в результате ударов ВС Индии - Geo TV. Новость обновляется
Война Индии и Пакистана - названо количество жертв
Не менее 2 человек погибли и 12 пострадали при ударах вооруженных сил Индии по подконтрольной Пакистану части союзной территории Джамму и Кашмир.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на Межведомственное управление по связям с общественностью вооруженных сил исламской республики.
По его данным, Индия атаковала две мечети.
Ранее правительство Индии заявило о нанесении ударов по девяти целям в подконтрольной Пакистану части союзной территории Джамму и Кашмир. Источники телеканала SAMAA TV сообщили об ответных пакистанских ударах.
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