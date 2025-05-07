https://news.day.az/world/1750817.html Гутерриш обратился к Индии и Пакистану Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности, потому что мир не может позволить себе военную конфронтацию между двумя странами. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении официального представителя генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.
Гутерриш обратился к Индии и Пакистану
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности, потому что мир не может позволить себе военную конфронтацию между двумя странами.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении официального представителя генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь очень обеспокоен военными операциями Индии на линии контроля и международной границе. Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности. Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном", - говорится в заявлении.
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