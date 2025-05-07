Гутерриш обратился к Индии и Пакистану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности, потому что мир не может позволить себе военную конфронтацию между двумя странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении официального представителя генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь очень обеспокоен военными операциями Индии на линии контроля и международной границе. Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности. Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном", - говорится в заявлении.