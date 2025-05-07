https://news.day.az/world/1750821.html Перестрелка на границе Индии и Пакистана Перестрелка между военными Индии и Пакистана продолжается на линии контроля на границе. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство PTI. По его данным, пакистанская армия прибегла к интенсивному минометному обстрелу деревень вдоль линии контроля.
Перестрелка на границе Индии и Пакистана
Перестрелка между военными Индии и Пакистана продолжается на линии контроля на границе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство PTI.
По его данным, пакистанская армия прибегла к интенсивному минометному обстрелу деревень вдоль линии контроля. Индийская армия, охраняющая границу, также приняла ответные меры, и обстрел через границу между двумя сторонами продолжается.
Местные жители укрываются в убежищах. Полиция сообщает о двух пострадавших в результате обстрелов женщинах. Одна из них находится в критическом состоянии.
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