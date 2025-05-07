Перестрелка на границе Индии и Пакистана

Перестрелка между военными Индии и Пакистана продолжается на линии контроля на границе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство PTI.

По его данным, пакистанская армия прибегла к интенсивному минометному обстрелу деревень вдоль линии контроля. Индийская армия, охраняющая границу, также приняла ответные меры, и обстрел через границу между двумя сторонами продолжается.

Местные жители укрываются в убежищах. Полиция сообщает о двух пострадавших в результате обстрелов женщинах. Одна из них находится в критическом состоянии.