Милли Меджлис проведет спецзаседание

Состоится специальное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, посвященное теме "Общенациональный лидер Гейдар Алиев- автор Конституции независимого Азербайджана".

Как передает Day.Az, об этом в среду Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что заседание пройдет 8 мая в 11:00.