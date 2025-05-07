https://news.day.az/politics/1750863.html Милли Меджлис проведет спецзаседание Состоится специальное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, посвященное теме "Общенациональный лидер Гейдар Алиев- автор Конституции независимого Азербайджана". Как передает Day.Az, об этом в среду Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса. Было отмечено, что заседание пройдет 8 мая в 11:00.
Милли Меджлис проведет спецзаседание
Состоится специальное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, посвященное теме "Общенациональный лидер Гейдар Алиев- автор Конституции независимого Азербайджана".
Как передает Day.Az, об этом в среду Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
Было отмечено, что заседание пройдет 8 мая в 11:00.
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