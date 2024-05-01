Президент Ильхам Алиев принял делегацию религиозных лидеров государств-членов и наблюдателей ОТГ

1 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию мусульманских религиозных лидеров государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в состав делегации входят председатель Управления мусульман Узбекистана Нуриддин Халикназаров, председатель Управления мусульман Казахстана Наурызбай Отпенов, председатель Управления мусульман Кыргызстана Абдулазиз Закиров и глава управления по делам религии Турецкой Республики Северный Кипр Ахмет Унсал.

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