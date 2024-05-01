https://news.day.az/world/1656882.html На демонстрации в Париже взорвали самодельную бомбу
На демонстрации в Париже взорвали самодельную бомбу
В результате детонации взрывпакета, брошенного гражданами в сторону оттесняющих их полицейских, пострадали семеро стражей порядка. Об этом сообщает телеканал CNEWS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В префектуре полиции проинформировали о 29 задержаниях протестующих. Семь сотрудников правоохранительных органов стали жертвами взрыва самодельной бомбы и были доставлены в больницу в срочном порядке", - говорится в публикации.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре