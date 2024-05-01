На демонстрации в Париже взорвали самодельную бомбу

В результате детонации взрывпакета, брошенного гражданами в сторону оттесняющих их полицейских, пострадали семеро стражей порядка. Об этом сообщает телеканал CNEWS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В префектуре полиции проинформировали о 29 задержаниях протестующих. Семь сотрудников правоохранительных органов стали жертвами взрыва самодельной бомбы и были доставлены в больницу в срочном порядке", - говорится в публикации.

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