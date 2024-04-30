Блинкен и глава МИД Иордании проводят переговоры по перемирию в Газе

Переговоры между вице-премьером, министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади и госсекретарем США Энтони Блинкеном проходят в Аммане, они посвящены усилиям по достижению прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mamlaka со ссылкой на заявление МИД королевства.

"Стороны обсуждают пути скорейшего прекращения военных действий в палестинском анклаве и меры по защите гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом, - отмечается в тексте. - Обсуждаются также механизмы снятия ограничений, препятствующих поступлению гуманитарной помощи во все районы сектора Газа с тем, чтобы избежать усугубления гуманитарного кризиса".

Блинкен прибыл в Амман из Эр-Рияда, где участвовал в специальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе и провел переговоры с рядом арабских министров. Он встретится с королем Иордании Абдаллой II и старшим координатором по гуманитарным вопросам и восстановлению в Газе Сигрид Кааг.

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