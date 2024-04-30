https://news.day.az/politics/1656570.html Азербайджан и Армения подтвердили участие в переговорах в Алматы - МИД Казахстана
Азербайджан и Армения подтвердили участие в переговорах в Алматы - МИД Казахстана
Азербайджан и Армения подтвердили свое участие в переговорах в Алматы.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его словам, дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Алматы будет объявлена дополнительно.
Ранее сегодня заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев заявил журналистам, что Ереван до сих пор не подтвердил своего участия в переговорах.
Напомним, что ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией.
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