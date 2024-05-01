ЦБ Азербайджана изменил учетную ставку

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) первого мая понизил учетную ставку с 7,5 до 7,25 процента, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации ЦБА, верхний предел процентного коридора был снижен с 8,5 процента до 8,25 процентов, а нижний сохранен неизменным на уровне 6,25 процента.

"Данное решение принято с учетом сравнения фактической и прогнозируемой инфляции с целевым (4±2%), стабилизации инфляционных ожиданий и изменения баланса рисков. Учитывая, что прогноз инфляции изменился в сторону понижения, снижение верхней границы процентного коридора и учетной ставки направлено на смягчение монетарных условий. Сохранение нижнего предела неизменным способствует снижению волатильности межбанковских процентных ставок. При определении этих параметров процентного коридора также учитывалась возможность их влияния на процентные ставки на межбанковском денежном рынке", - говорится в комментарии ЦБА.

Отметим, что следующее решение Центробанка по параметрам процентного коридора будет обнародовано 21 июня.

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