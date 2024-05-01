Байден намерен использовать в политических интересах сделку Израиля с ХАМАС

Президент США Джо Байден лично заинтересован в достижении договоренностей о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС, поскольку рассматривает ее как важный элемент своей внутренней и внешней политики. Об этом сообщил портал Axios, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, старшие помощники лидера США считают сделку, которая находится в процессе обсуждения, единственным путем достижения прекращения огня и ключом к завершению конфликта, который спровоцировал волну критики в адрес Байдена в преддверии президентских выборов. Они также надеются, что перемирие поможет снизить градус студенческих протестов в американских университетах против политики администрации на Ближнем Востоке, а также улучшить подпорченную репутацию президента среди избирателей арабского происхождения в колеблющихся штатах, например, в Мичигане.

Байден, по данным издания, намерен сделать все возможное для заключения перемирия, которое, по мнению его помощников, отсрочит военную операцию Израиля в Рафахе на юге сектора Газа или вовсе снимет ее с повестки дня. Чиновники убеждены, что оно также позволит решить проблему голода в анклаве.

Временное прекращение огня, пишет Axios, позволит возобновить переговоры по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Достижение саудовско-израильских договоренностей может убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дать зеленый свет созданию палестинского государства, что, как отмечает портал, стало бы крупной победой Байдена накануне выборов.

В Белом доме также считают, что сделка Израиля с ХАМАС снизит напряженность и в других частях региона. Речь идет об атаках йеменских мятежников-хуситов в Красном море и обострение ситуации на границе Израиля с Ливаном.

Ранее Египет передал ХАМАС согласованную с израильской стороной инициативу, которая предполагает освобождение от 20 до 40 заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на прекращение огня. Ожидается, что в Каир прибудет делегация ХАМАС, которая представит египетской стороне свой ответ на последнее предложение о перемирии. По данным источника телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", соглашение между ХАМАС и Израилем, вероятнее всего, будет достигнуто "в течение ближайших нескольких дней, даже несмотря на отдельные оговорки".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!