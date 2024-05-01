Ряды протестующих в Армении пополнил убийца генконсула Турции

Автор: Зульфугар Ибрагимов

К месту проведения акции против возвращения Азербайджану четырех оккупированных сел, превратившуюся уже в акцию против Никола Пашиняна, продолжают прибывать самые "сливки" армянского общества. В образовавшуюся клоаку поступают все новые и новые порции отходов цивилизации. Помимо представителей сатанинской церкви, карабахского клана, дашнаков и дезертиров, накануне к месту событий прибыл заслуженный террорист Амбик Сасунян. Сасунян это мерзавец, убивший в 1982 году турецкого генконсула в Лос-Анджелесе и получивший за это пожизненный срок без права обжалования приговора.

Согласно законодательству Калифорнии, приговоренные к пожизненному заключению преступники через 25 лет могут начать ходатайствовать о досрочном освобождении. Как мы уже отметили, Сасунян был приговорен без права подавать ходатайство, тем не менее, с 2004 года диаспора начала работу по освобождению негодяя. И в 2021 году армянам это, наконец, удалось. Никто не ожидал, что через 20 лет после терактов 11 сентября американское правосудие будет освобождать террористов условно-досрочно. Но это произошло. Сасунян боролся за "справедливость в вопросе геноцида армян" и всадил 14 пуль в грудь и голову турецкому генконсулу, пока машина дипломата стояла на светофоре. Истинный "герой" для нездорового армянского общества.

Сасунян был с почестями встречен в Армении и освобожден. Можно представить восторг, с которым его приветствовали в Воскепаре, куда стекаются политические, пардон, помои. Там уже орудуют дашнаки и церковники, а теперь и террористы подтянулись. И самое смешное - в соцсетях Сасуняна представляют, как убийцу "одного из организаторов геноцида армян". Пользователи иступлено лайкают, долбят клавиатуру восторженными комментариями. И никто не задумывается о том, что убитый террористом Кемал Арыкан никак не мог быть среди "организаторов" пресловутого "геноцида", потому что родился в 1927 году!

Теперь негодяй прибыл помогать националистам против Пашиняна. Попытки мешать процессу делимитации и демаркации это не патриотический порыв, а спланированная антиправительственная акция. Противники Пашиняна прекрасно понимают, что остановить процесс им не удастся - либо отправятся за решетку, либо в случае обострения получат урок от азербайджанской стороны. Но ситуация стала для них удачным поводом поднять против премьер-министра массы. Правда, на границе собрался не народ, а всякий сброд, самый мусор, не хватало для полного комплекса только Сасуняна. Теперь - полный комплект.

Тем временем демаркация идет своим ходом. Как сообщается, установлено уже 35 пограничных столбов. Баку и Ереван настроены решительно, и никаким Сасунянам не удастся этот процесс остановить.