https://news.day.az/officialchronicle/1661919.html Утвержден перечень разрешений, получение которых не требуется для проведения работ по направлениям деятельности Госагентства водных ресурсов Азербайджана - Указ
Утвержден перечень разрешений, получение которых не требуется для проведения работ по направлениям деятельности Госагентства водных ресурсов Азербайджана - Указ
Утвержден "Перечень разрешений, получение которых для проведения соответствующих работ по направлениям деятельности Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана не требуется".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.
С перечнем разрешений, получение которых не требуется, можно ознакомиться по ссылке.
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