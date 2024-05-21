https://news.day.az/officialchronicle/1661932.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Хидаята Гейдарова с завоеванием звания чемпиона мира - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Хидаята Гейдарова с завоеванием звания чемпиона мира - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с завоеванием азербайджанским дзюдоистом Хидаятом Гейдаровым звания чемпиона мира.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Искренне поздравляю дзюдоиста Хидаята Гейдарова с завоеванием звания чемпиона мира! Блестяще выступив и проявив силу воли, целеустремленность и мастерство, он одержал яркую, убедительную победу! Спасибо за упорный труд, за радость, подаренную азербайджанским болельщикам! Желаю нашему спортсмену крепкого здоровья, новых побед и достижений!"
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