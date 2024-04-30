Сенатор Менендес планирует обвинить свою жену-армянку

Проармянский сенатор Боб Менендес, возможно, планирует обвинить свою жену Надин Арсланян в действиях, которые привели к возбуждению против него федерального дела о взяточничестве. Так говорится в недавно обнародованных судебных материалах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на статью американского издания Politico.

Адвокаты сенатора планируют попытаться доказать "отсутствие каких-либо неправомерных намерений со стороны Менендеса, продемонстрировав способы, с помощью которых его жена Надин Арсланян скрывала информацию от сенатора или иным образом заставляла его верить в то, что ничего противозаконного не происходит".

Ранее юридическая команда Менендеса попыталась скрыть эту стратегию защиты, поскольку считала, что её обнародование может негативно повлиять на состав присяжных. Но репортер нью-йоркского телеканала NBC, а затем коалиция медиа-организаций, включая Politico, боролись за то, чтобы эта стратегия стала достоянием общественности. Затем федеральный судья Сидни Штайн распорядился обнародовать её.

В 50-страничном юридическом документе утверждалось, что сенатор и его жена должны проходить судебное разбирательство раздельно. Адвокаты Менендеса заявили, что положение в законе, которое не позволяет принуждать одного супруга давать показания против другого, усложнит его защиту от обвинений.

В апреле Надин Арсланян было предоставлено отдельное судебное разбирательство, после того как она попросила об отсрочке, сославшись на "проблемы со здоровьем", которые федеральные прокуроры и судья восприняли всерьез. Ожидается, что суд над сенатором начнется 6 мая на Манхэттене вместе с двумя обвиняемыми - Ваэлем Ханой и Фредом Дайбесом. А суд над Надин Арсланян назначен на конец этого лета.