Седьмой сезон международного кинофестиваля "Near Nazareth Festival" (NNF) в Израиле открылся демонстрацией фильмов азербайджанских кинематографистов, передает Day.az со ссылкой на Trend.

По сложившейся традиции кинофестиваль "NNF" проводится совместно с Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз", что, по словам директора фестиваля Лилии Берман, обусловлено активным участием азербайджанских кинематографистов и большого интереса к их работам со стороны израильских зрителей.

Фестиваль Недалеко от Назарета гостеприимно открывает свои двери для кинематографистов со всего мира и служит укреплению взаимопонимания и дружбы между народами мира благодаря сотрудничеству с любителями кино из разных стран. Все фильмы представляются на языке оригинала.