Ушел из жизни азербайджанский писатель Фуад Бабанлы

17 марта ушел из жизни азербайджанский писатель, драматург Фуад Бабанлы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Член Союза писателей Азербайджана, писатель, драматург, мастер спорта СССР по вольной борьбе Фуад Бабанлы родился 17 апреля 1945 года в городе Газах. В 1951-1961 годах проходил обучение в средней школе Газаха. В 1971 году окончил Азербайджанский политехнический институт (сейчас - Азербайджанский технический университет).

Литературную деятельность он начал в 1982 году. В 1995 году была издана его книга Tənha qalmayasan ("Не будь одиноким").

Известный драматург также является автором сценария телефильма Qanla yazılan gecə ("Ночь, написанная кровью"), посвященного трагедии 20 января 1990 года.

В 2015 году Фуад Бабанлы был удостоен литературной премии министерства культуры Азербайджана Qızıl Kəlmə ("Золотое слово"). Он является автором девяти книг.