Вклад Азербайджана в годы Великой Отечественной войны - виртуальная выставка - ВИДЕО
Министерство культуры Азербайджана представило виртуальную выставку "Вклад Азербайджана в годы Великой Отечественной войны", посвященную Дню Победы,
Как передает Day.A, об этом сообщили Trend в пресс-службе ведомства.
На выставке представлены материалы из фондов Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанского национального музея ковра, Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, Музея Независимости Азербайджана и Домов-музеев Узеира Гаджибейли, Бюльбюля и Самеда Вургуна.
Выставка состоит из следующих разделов:
- Начало войны. Мобилизация населения в Азербайджане в первые дни Великой Отечественной войны;
- Труд людей, работающих в тылу. "Все для фронта, все для победы!";
- Мужество, проявленное азербайджанским народом на фронте в годы Великой Отечественной войны;
- Национальные воинские формирования;
- Вклад ученых в победу над врагом;
- Вклад медицинских работников в победу над врагом;
- Вклад работников культуры и искусства;
- Увековечивание памяти о героизме, проявленном в годы Великой Отечественной войны.
Виртуальная выставка подготовлена с учетом того, что музеи на определенный период времени закрыты из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции (COVID - 19) в Азербайджане.
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