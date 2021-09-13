Милли Меджлис обсудит закон о мугаме

На осенней сессии Милли Меджлиса будет вынесен на обсуждение законопроект "О сохранении и развитии азербайджанского мугамного искусства".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, данный вопрос включен в план работы парламентского комитета по культуре на осеннюю сессию 2021 года.