https://news.day.az/culture/1379144.html Милли Меджлис обсудит закон о мугаме
Милли Меджлис обсудит закон о мугаме
На осенней сессии Милли Меджлиса будет вынесен на обсуждение законопроект "О сохранении и развитии азербайджанского мугамного искусства".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, данный вопрос включен в план работы парламентского комитета по культуре на осеннюю сессию 2021 года.
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