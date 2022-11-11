В Баку будет представлен концерт с произведениями Фараджа Гараева

В Международном центре мугама пройдет, 16 ноября в 19.00, концерт оркестра Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель - композитор Туркар Гасымзаде) под названием Epitaf, сообщает Day.Az.

В концертной программе прозвучат произведения сына выдающегося композитора Гара Гараева, профессора Московской консерватории им. П. И. Чайковского, известного композитора, народного артиста Азербайджана Фараджа Гараева и его воспитанников Эльмира Мирзоева, Алии Мамедовой и Али Ализаде.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/cadenza-contemporary-orchestra-epitaf/79817

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