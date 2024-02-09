Искренне и проникновенно

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку было представлено выступление лауреата республиканских и международных конкурсов, исполнителя на скрипки Султана Керимова, сообщает Day.Az.

Молодой музыкант выступил в сопровождении Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель оркестра - Тюркяр Гасымзаде). Также в ходе концертной программы выступил гитарист Рауль Гусейнов.

В программе прозвучали сочинения Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Никколо Паганини, Пабло де Сарасате, Джорджа Гершвина. Исполняя произведения, скрипач тонко прочувствовал замысел композиторов, сумел искренне, проникновенно передавать глубину и красоту этих сочинений. Звучание скрипки было очень выразительным. Публика встречала каждый музыкальный номер программы бурными аплодисментами.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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