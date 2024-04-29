Дивный мир музыки - концерт Мурада Адыгезалзаде и Дмитрия Ситковецкого в Баку

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Бакинского камерного оркестра, сообщает Day.Az.

Оркестр выступил под управлением известного дирижера, скрипача Дмитрия Ситковецкого (Великобритания). Солистами концерта были народный артист Азербайджана, профессор Мурад Адыгезалзаде (фортепиано) и Дмитрий Ситковецкий (скрипка).

Вниманию публики были представлены "Танцевальная сюита" №1 Иоганна Себастьяна Баха (обработка Д.Ситковецкого), "Нигун" из цикла "Баал Шем" Эрнеста Блоха, концерт для скрипки, пиано и струнных Йозефа Гайдна и "Музыкальные письма" - сюита для органа, пиано, струнного квартета и хора Феликса Мендельсона (обработка Д.Ситковецкого).

Концертная программа была с большим интересом встречена публикой. Музыканты играли тонко, проникновенно затрагивая сердца каждого слушателя. Публика оглушительными аплодисментами благодарила солистов и оркестр за прекрасную возможность погрузиться в дивный мир классической музыки.

Отметим, что художественным руководителем Бакинского камерного оркестра является народный артист СССР, профессор Фархад Бадалбейли, директором - народная артистка Азербайджана, профессор Егана Ахундова, а главным дирижером - заслуженный артист Фуад Ибрагимов.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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