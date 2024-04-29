В Музейном центре состоялся концерт Хумай Гасымзаде и Глеба Хохлова

В рамках совместного проекта Бакинского общества современной музыки и Музейного центра "Музыкальные вечера в музее" состоялся концерт Хумай Гасымзаде (фортепиано) и Глеба Хохлова (виолончель), сообщает Day.Az.

Музыканты исполнили сочинения выдающихся композиторов современной музыки: "Spring of Chosroes" Мортона Фелдмана, "Anthemes" Пьера Булеза, Соната Галины Уствольской и "Пять медитаций на музыку из коллекции Луиджи Росси" Рейко Фютинга. Ведущей вечера была музыковед Шафагат Мамедова.

Хумай Гасымзаде окончила Бакинскую музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (класс фортепиано профессора Адили Вакиловой), затем получила степень магистра в норвежском городе Берген, степень магистра в Манхэттенской школе музыки (Нью-Йорк) и докторскую степень в Государственном университете Боулинг Грин (Огайо). Участница множества фестивалей и победительница ряда международных конкурсов. Ее докторская диссертация была выбрана лучшей диссертацией года, а альбом, состоящий из сольных фортепианных произведений азербайджанских композиторов, был выбран и выпущен известной американской звукозаписывающей компанией "Innova". В настоящее время Гасымзаде работает в Cadenza Contemporary Orchestra в качестве пианистки.

Глеб Хохлов получил музыкальное образование по специальности скрипка и с 2016 года специализируется на исполнении современной музыки. Он с отличием окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского (факультет старинного и современного исполнительского искусства), затем поступил в ассистентуру-стажировку по направлению "Оркестр современной музыки". По его инициативе в 2017 году создан ансамбль современной музыки Vacuum Quartet. В прошлом концертном сезоне в рамках проекта "Каденция приглашает" он выступил в Баку с мастер-классом и концертной программой, а также стал частью фестиваля 1st Baku Contemporary Music Days, организованного Бакинским обществом современной музыки.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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