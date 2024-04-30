Разнообразие тембров и тонкость интерпретаций: "Пушкин без границ" в Баку

На сцене Международного центра мугама в Баку с большим успехом была представлена концертная программа "Пушкин без границ", посвященная 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, сообщает Day.Az.

Концертная программа организована в рамках проекта "BakuOperArt", проводимого с 2016 года. Основная его цель - популяризация оперной и камерно-вокальной музыки в Азербайджане. Музыкальный руководитель проекта - старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, пианистка Юлия Керимова.

В этом году проект стал международным, наряду с заслуженными артистами Азербайджана Фаридой Мамедовой (сопрано) и Ильхамом Назаровым (контратенор), в программе выступил гость из России - лауреат международных конкурсов Александр Суханов (баритон).

Гениальное слово великого классика Александра Пушкина, прозвучавшее в блестящей трактовке артистов, представивших как антологию камерно-вокальной музыки русских и азербайджанских композиторов, так и в сцены из опер Михаила Глинки, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского, в этот вечер еще раз подтвердило неисчерпаемость и безграничность возможностей искусства как проводника духовности и высокой культуры.

Высокий профессионализм и мастерство исполнителей, разнообразие тембров и тонкость интерпретаций не оставило равнодушных в зрительном зале. Благодарная публика восторженно встретила артистов овациями и цветами.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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