Артистизм пианистки: концерт "Gənclərə dəstək" в Баку

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся сольный концерт лауреата международных конкурсов, юной пианистки Нурай Гасанли, сообщает Day.Az.

Концертная программа организована в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи).

Юная пианистка выступила в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. Также на вечере было представлено выступление лауреата республиканских и международных конкурсов Суры Руфат (скрипка).

В программе прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Нурай Гасанли и Сура Руфат продемонстрировали свой талант, высокую исполнительскую технику. Нурай Гасанли просто очаровала публику, она не только прекрасно исполнила программу, за ней было интересно наблюдать - артистизм пианистки покорил всех зрителей.

Напомним, что "Gənclərə dəstək" - проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева. Основной задачей проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане.

Автор идеи проекта и его художественный руководитель - директор филармонии, народный артист Азербайджана, профессор, известный пианист Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта - заместитель директора филармонии Айла Керимова-Закария.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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