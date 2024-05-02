Артистизм пианистки: концерт "Gənclərə dəstək" в Баку - ФОТО
В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся сольный концерт лауреата международных конкурсов, юной пианистки Нурай Гасанли, сообщает Day.Az.
Концертная программа организована в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи).
Юная пианистка выступила в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. Также на вечере было представлено выступление лауреата республиканских и международных конкурсов Суры Руфат (скрипка).
В программе прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов.
Нурай Гасанли и Сура Руфат продемонстрировали свой талант, высокую исполнительскую технику. Нурай Гасанли просто очаровала публику, она не только прекрасно исполнила программу, за ней было интересно наблюдать - артистизм пианистки покорил всех зрителей.
Напомним, что "Gənclərə dəstək" - проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева. Основной задачей проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане.
Автор идеи проекта и его художественный руководитель - директор филармонии, народный артист Азербайджана, профессор, известный пианист Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта - заместитель директора филармонии Айла Керимова-Закария.
Фото - Кямран Багиров.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
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