AddDoor на стиральных машинах Samsung AddWash – маленькая помощь в больших делах

Когда в далеком 1910 году Алви Фишер создавал прототип современной механической стиральной машины он даже не задумывался, что он подарит свободу выбора огромному количеству женщин в мире. Свободные от утомительной и долгой стирки, женщины могли уделить больше времени себе и получили возможность реализовать себя в роле успешных ученых, писателей, инженеров и т.д. Продолжая работу Фишера сегодня, Samsung заботиться о наших прекрасных женщинах, создавая целые линии многофункциональных стиральных машин, таких как Add Wash. Специальная конструкция "крышки" Add Wash предусматривает дополнительную дверцу AddDoor, которая позволяет добавить белье или ополаскиватель уже в процессе стирки, на любом ее этапе. Проше говоря в любой момент стирки, в независимости какой сейчас этап: полоскание, стирка, вы сможете с легкостью добавить ваше белье. И даже отстирав ваше любимое платье вручную, вы всегда можете добавить его в общую стирку на отжим, вам просто необходимо нажать на паузу и открыть дополнительную дверцу. Дверца AddDoor расположена в верхней части основной двери машины и открывается без необходимости сливать воду. А в компактных кухнях или домах с маленькими детьми, где нет возможности оставить открытой дверцу стиральной машины, чтобы проветрить ее, можно с легкостью использовать дверцу AddDoor. Дополнительная дверца поможет вам передвигаться в пространстве кухни без препятствий и обеспечит безопасность вашего малыша. Машины Samsung AddWash также оснащены генераторами активной пены EcoBubble, инверторным мотором с цифровым управлением и поддерживают режим быстрой стирки Super Speed. Благодаря EcoBubble стиральный порошок превращается в активную пену. Она работает лучше любого моющего раствора, потому что быстрее проникает в структуру ткани, разрушает пятна изнутри и на самом деле отстирывает, а не просто стирает.

Инвертоный мотор на стиральных машинах Samsung Add Wash - это гарантия долгой службы. Такой мотор позволяет очень точно регулировать скорость вращения и поддерживать нужную частоту оборотов. А самое главное их преимущество, это то, что инверторные стиральные машины потребляют меньше электричества чем обычные.

Также новый стиральные машины Add Wash оснащены нагревательным элементом Ceramic Heater+, имеющим новый тип покрытия, которое по сравнению с предыдущими существенно сокращает образование накипи.

Стиральные машины Samsung Add Wash - это, пожалуй, самые верные помощники наших женщин.

Дополнительную информацию о стиральных машинах Samsung AddWash можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Kontakt, Maxi.az и Optimal.