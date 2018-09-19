BP подготовила первичный вариант ОВОС по проекту «Центрально-Восточный Азери»

BP подготовила и опубликовала проектный вариант документа по оценке влияния на окружающую среду и социальную сферу проекта "Центрально-Восточный Азери", в рамках соглашения о разделе добычи (PSA) блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Об этом говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект отражает очередной этап разработки контрактной площади АЧГ. В документе рассматриваются потенциальное влияние всех видов деятельности в рамках проекта "Центрально-Восточный Азери" на окружающую среду и социальную сферу и описаны рекомендуемые меры по снижению возможных негативных последствий.

Цель заключается в выявлении и минимизации, и, по возможности, устранении любых неблагоприятных экологических и социально-экономических последствий, которые могут возникнуть в результате проведения работ.

Ожидается, что проект "Центрально-Восточный Азери" будет включать жилой блок и платформу для добычи и бурения, для размещения между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери" на глубине приблизительно 137 метров три новые подводные газовые, нефтяные и водопроводные линии и связанную с ними подводную инфраструктуру, интегрированные подводные энергетические (запасные) и телекоммуникационные кабели, связывающие платформы "Восточный Азери" и "Центрально-Восточный Азери".

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, AzACG (SOCAR) - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Equinor - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.