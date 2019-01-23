В Азербайджане подорожало золото

23 января 2019 10:30

Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в среду со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 23 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 9,8345 маната, составив 2181,8735 маната, серебра - на 0,302, до 26,1344 маната, платины - на 0,4845 маната, до 1343,8840 маната, а унция палладия подешевела - на 26,0695, до 2284,1795.

Название

23.01.2019

22.01.2019

Золото

XAU

2181,8735

2172,039

Серебро

XAG

26,1344

25,8324

 

Платина

XPT

1343,8840

1343,3995

Палладий

XPD

2284,1795

2310,249

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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