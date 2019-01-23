В Азербайджане подорожало золото
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в среду со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 23 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 9,8345 маната, составив 2181,8735 маната, серебра - на 0,302, до 26,1344 маната, платины - на 0,4845 маната, до 1343,8840 маната, а унция палладия подешевела - на 26,0695, до 2284,1795.
|
Название
|
23.01.2019
|
22.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2181,8735
|
2172,039
|
Серебро
|
XAG
|
26,1344
|
25,8324
|
Платина
|
XPT
|
1343,8840
|
1343,3995
|
Палладий
|
XPD
|
2284,1795
|
2310,249
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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