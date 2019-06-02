В течение 2019 года возможны переговоры о коммерческой составляющей проекта геологоразведки на Арале.

Об этом сказал Trend заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов, говоря о деталях соглашения подписанного 16 мая BP, SOCAR и "Узбекнефтегаз" по проектам в Узбекистане, передает Day.Az.

"В документе речь идет об оценке потенциала Устьюртского региона Узбекистана на предмет разведочных работ. Будет вестись изучение и анализ имеющихся материалов, не исключается получение и дополнительных данных. В течение года между сторонами возможно начнутся переговоры о коммерческой составляющей проекта, что позволит обозначить перспективность потенциальных геологоразведочных работ", - сказал он.

Как сообщили Trend в BP, соглашение о совместном изучение рассчитано на 4 месяца, и является продолжением работ в Узбекистане, которые проводились на основе подписанного ранее меморандума.

Напомним, что "Узбекнефтегаз", BP и SOCAR в мае прошлого года подписали два меморандума, направленных на совместное проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Узбекистана и потенциальную разработку месторождений.

Кроме того, ранее "Узбекнефтегаз" заключил соглашение о стратегическом партнерстве с азербайджанской госкомпанией. Оно предусматривает подготовку узбекских специалистов в SOCAR, а также участие "Узбекнефтегаза" в проектах на шельфе в Азербайджане.

В "Узбекнефтегазе" уверены, что привлечение азербайджанской и британской компаний позволит применять передовые зарубежные технологии и методы для повышения эффективности поиска и добычи углеводородного сырья, а также будет способствовать открытию новых месторождений и повышению квалификации отечественных специалистов.