На территории Азербайджана продолжается уборка зерновых. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

В этом году на территории Азербайджана зерновыми было засеяно 1009139,8 гектара, из которых 677 793 гектара отведено под пшеницу, а 331 346,8 гектара - под ячмень.

По состоянию на пятое июля, в целом, зерно убрано на площади 853866,7 гектара, на 327339 гектарах - ячмень, и на 526527,7 гектара - пшеница. Всего на сегодняшний день по стране убрано 2715634,2 тонны зерна, средняя урожайность составляет 31,8 центнера с гектара.

Уборка зерновых завершилась в Агдамском, Бардинском, Имишлинском, Масаллинском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Евлахском, Зардабском, Гёкчайском, Нефтчалинском и Агджабединском районах. Завершается уборка зерновых в Агдашском, Кюрдамирском, Тертерском, и Физулинском районах.

Так, из засеянных ячменем 12195 гектаров на территории Шамахинского района урожай собран на 10479 гектарах, а из 29630 гектаров пшеницы сжато 21539 гектаров. Урожайность в районе ячменя составила 17 центнеров с гектара, а пшеницы - 20 центнеров с гектара.

В Джалилабадском районе из засеянных ячменем 4509 гектаров уже убрано 4460 гектаров, а из засеянных пшеницей 54908 гектаров убрано 47742 гектара. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 35,2 и 37,1 центнера с гектара соответственно. Высокие результаты в уборке зерновых достигнуты и в Агдашском, Бейлаганском, Тертерском районах:

Район Пшеница Ячмень Засеяно, га Убрано, га Урожайность Засеяно, га Убрано, га Урожайность Абшерон 307 220 19,0 761 730 12,5 Агдам 12228 12228 39,0 2215 2215 35,5 Агдаш 4272,9 4262 25,1 11630 11630 24,1 Агджабеди 22503 22503 37,1 6672 6672 32,7 Агсу 20038,5 17630 32,6 16036 15780 31,0 Балакен 1215 1157 28,0 458 458 28,7 Бейлаган 11148 10666 35,2 1765 1765 29,2 Барда 9041 9041 44,3 2601 2601 38,9 Билясувар 13713 13557 32,0 16456 16456 30,5 Джабраил 2430 2430 35,0 550 550 30,5 Джалилабад 54907,5 47742 37,1 4509,1 4460 35,2 Физули 28621 27859 31,6 8505 8505 29,0 Геранбой 8235 8210 31,0 13750 13750 29,0 Гёкчай 8740 8740 30,0 6851 6851 30,5 Гаджигабул 25925 20676 19,0 11008 9967 30,9 Имишли 12715,5 12716 38,7 6322 6322 34,2 Исмайыллы 23200 15073 37,4 6173 6027 31,7 Кюрдамир 18120 18055 34,5 29926 29926 33,3 Гах 10934 10404 30,6 2881 2881 26,2 Газах 8305 7400 36,8 4250 4218 24,7 Габала 15790 13600 33,0 4400 4200 32,0 Масаллы 7496 7496 23,1 2786 2786 21,4 Нефтчала 7792,2 7792 33,2 31404 31404 26,8 Огуз 11969 11000 31,0 4118 4100 30,8 Саатлы 19044 19044 42,9 5822 5822 36,2 Сабирабад 15536 15536 41,1 9600 9600 37,7 Сальян 6817 6817 41,8 9917 9917 36,2 Самух 5941 5941 32,6 3681,5 3676 35,3 Сиязань 3788 2539 31,5 2516 2494 27,5 Шемаха 29630 21539 20,0 12195 10479 17,0 Шеки 45961,8 36100 34,3 21626,3 21580 34,3 Тертер 7087,9 7002,7 41,7 3815 3815 33,7 Товуз 13740 12190 33,3 1724 1724 26,4 Уджар 7390 7378 29,6 7716 7716 26,7 Евлах 6631 6631 34,6 5083 5083 28,5 Зардаб 12986 12986 34,3 5730 5730 30,6 Уборка ячменя в других районах также идет по графику.

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