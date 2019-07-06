На территории Азербайджана продолжается уборка зерновых. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

В этом году на территории Азербайджана зерновыми было засеяно 1009139,8 гектара, из которых 677 793 гектара отведено под пшеницу, а 331 346,8 гектара - под ячмень.

По состоянию на пятое июля, в целом, зерно убрано на площади 853866,7 гектара, на 327339 гектарах - ячмень, и на 526527,7 гектара - пшеница. Всего на сегодняшний день по стране убрано 2715634,2 тонны зерна, средняя урожайность составляет 31,8 центнера с гектара.

Уборка зерновых завершилась в Агдамском, Бардинском, Имишлинском, Масаллинском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Евлахском, Зардабском, Гёкчайском, Нефтчалинском и Агджабединском районах. Завершается уборка зерновых в Агдашском, Кюрдамирском, Тертерском, и Физулинском районах.

Так, из засеянных ячменем 12195 гектаров на территории Шамахинского района урожай собран на 10479 гектарах, а из 29630 гектаров пшеницы сжато 21539 гектаров. Урожайность в районе ячменя составила 17 центнеров с гектара, а пшеницы - 20 центнеров с гектара.

В Джалилабадском районе из засеянных ячменем 4509 гектаров уже убрано 4460 гектаров, а из засеянных пшеницей 54908 гектаров убрано 47742 гектара. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 35,2 и 37,1 центнера с гектара соответственно. Высокие результаты в уборке зерновых достигнуты и в Агдашском, Бейлаганском, Тертерском районах:

Район

Пшеница

Ячмень

Засеяно, га

Убрано, га

Урожайность

Засеяно, га

Убрано, га

Урожайность

Абшерон

307

220

19,0

761

730

12,5

Агдам

12228

12228

39,0

2215

2215

35,5

Агдаш

4272,9

4262

25,1

11630

11630

24,1

Агджабеди

22503

22503

37,1

6672

6672

32,7

Агсу

20038,5

17630

32,6

16036

15780

31,0

Балакен

1215

1157

28,0

458

458

28,7

Бейлаган

11148

10666

35,2

1765

1765

29,2

Барда

9041

9041

44,3

2601

2601

38,9

Билясувар

13713

13557

32,0

16456

16456

30,5

Джабраил

2430

2430

35,0

550

550

30,5

Джалилабад

54907,5

47742

37,1

4509,1

4460

35,2

Физули

28621

27859

31,6

8505

8505

29,0

Геранбой

8235

8210

31,0

13750

13750

29,0

Гёкчай

8740

8740

30,0

6851

6851

30,5

Гаджигабул

25925

20676

19,0

11008

9967

30,9

Имишли

12715,5

12716

38,7

6322

6322

34,2

Исмайыллы

23200

15073

37,4

6173

6027

31,7

Кюрдамир

18120

18055

34,5

29926

29926

33,3

Гах

10934

10404

30,6

2881

2881

26,2

Газах

8305

7400

36,8

4250

4218

24,7

Габала

15790

13600

33,0

4400

4200

32,0

Масаллы

7496

7496

23,1

2786

2786

21,4

Нефтчала

7792,2

7792

33,2

31404

31404

26,8

Огуз

11969

11000

31,0

4118

4100

30,8

Саатлы

19044

19044

42,9

5822

5822

36,2

Сабирабад

15536

15536

41,1

9600

9600

37,7

Сальян

6817

6817

41,8

9917

9917

36,2

Самух

5941

5941

32,6

3681,5

3676

35,3

Сиязань

3788

2539

31,5

2516

2494

27,5

Шемаха

29630

21539

20,0

12195

10479

17,0

Шеки

45961,8

36100

34,3

21626,3

21580

34,3

Тертер

7087,9

7002,7

41,7

3815

3815

33,7

Товуз

13740

12190

33,3

1724

1724

26,4

Уджар

7390

7378

29,6

7716

7716

26,7

Евлах

6631

6631

34,6

5083

5083

28,5

Зардаб

12986

12986

34,3

5730

5730

30,6

Уборка ячменя в других районах также идет по графику.

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