24 января текущего года состоялась церемония награждения конкурса "Национальная премия по КСО 2019", в котором компания "Norm" приняла участие с проектом "Norm Ustalar Klubu". В состав конкурсной комиссии вошли уполномоченные лица министерства экономики, министерства труда и социальной защиты населения, министерства образования, министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Комитета по экономической политики, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (АРМСБ), Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане, АСАН Хидмет, CSR Europe, CSR Turkey, CSR Azerbaijan, а также PR-агентства "PROAKTIV".

Конкурс был организован в качестве продолжения государственной политики по продвижению КСО в стране, а также социальных проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева. На конкурсе проект "Ustalar Klubu" компании "Norm" был удостоен "Национальной премии по КСО 2019" в направлении "Ответственное потребление и производство", являющемся 12 целью устойчивого развития ООН.

Основа проекта "Norm Ustalar Klubu" была заложена в 2016 году руководством компании "Norm" при координаторстве "Business Insight International Research Group". Успехи, достигнутые проектом, являются результатом совместного труда профессиональных, инновационных и высококвалифицированных команд "Norm" и "Business Insight".

Польза от одного из самых крупных и социально направленных проектов в стране "Norm Ustalar Klubu" рассчитана не только для мастеров, но и конечных клиентов и в целом для общества. Известно, что мастера, овладевшие специальными теоретическими и практическими знаниями в сфере цементобетона на тренингах при участии специалистов, организованных "Norm Sement", набравшие высокие баллы на сертификационных экзаменах, осуществляют более эффективную и продуктивную деятельность. Отличившиеся мастера в течение года могут воспользоваться специальными бонусами, бесплатными разговорными минутами и ценными подарками.

На тренингах, организуемых при поддержке профессиональной команды компании "Norm" и компании "Business Insight International Research Group", преимущество отдается не только повышению уровня профессиональных знаний и способностей, но и финансовой грамотности, медицинских знаний мастеров, усовершенствованию отношений с клиентом. Проведение таких тренингов создает возможность для всестороннего развития мастеров, предоставления конечному клиенту услуг на высоком уровне.

"Norm Sement", находящийся в первых рядах благодаря клиентоориентированной деятельности, и в дальнейшем продолжит оказывать поддержку и заботу мастерам. "Norm Sement", всегда осознающий свои социальные обязанности, реализующий социально полезные и охватывающие различные возрастные группы проекты, планирует продолжить эту традицию и в 2020 году.