Предприниматели Азербайджана будут способствовать сокращению доли теневой экономики страны

В период постпандемии большое количество предпринимателей также будет способствовать сокращению доли теневой экономики страны и поддержит экономический рост, переход от теневого учета к открытому бухгалтерскому учету.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Ниджат Гаджизаде.

По его словам, совершенствование налогового администрирования в Азербайджане и упрощение таможенных процедур сыграли решающую роль в борьбе с теневой экономикой.

"Меры борьбы с теневой экономикой под руководством Президента Ильхама Алиева несут интенсивный и комплексный характер. Меры борьбы страны регулируются на основе стратегического плана и административные подходы осуществляются на основе взаимодействия с предпринимателями",-сказал Гаджизаде.

Как отметил глава департамента, по расчетам Международного валютного фонда за 2019 год теневая экономика как средний показатель оценивается на уровне 15-20 процентов ВВП в развитых странах, 20-21 процент ВВП в странах ОЭСР, 30-35 процентов ВВП в развивающихся странах.

"Теневая экономика также наносит серьезный ущерб экономическому росту. Темпы экономического роста зависят от прозрачности и подотчетности экономики. Конфиденциальность в совокупном спросе ослабляет его цель в совокупном предложении. Таким образом, на рынке формируется либо выпуск несбалансированного продукта, либо денежная масса. В связи с этим коммерческие банки оценивают факторы риска в кредитном предложении субъектам предпринимательства и запрашивают прозрачный и учетный доход",-подчеркнул он.

Гаджизаде также добавил, что оптовая и розничная торговля, прозрачный статистический учет потребления (продажи) при инвестициях, правильная оплата труда и экономические показатели - потенциальные индикаторы, которые будут поддерживать экономический рост стран СНГ и, в частности Азербайджана.

"В качестве институциональных мер за прошедшие годы Служба по контролю за антимонопольными и потребительскими рынками и Государственная налоговая служба при Министерстве экономики, являющиеся ведущими институтами в борьбе с теневой экономикой, могут дать эффективные результаты",-подытожил Гаджизаде.