Азербайджан увеличил производство ненефтяной продукции

В январе-апреле 2021 года промышленные предприятия и индивидуальные предприниматели в Азербайджане произвели промышленной продукции на 14,9 миллиарда манатов, что на 3,8% меньше, чем за соответствующий период 2020 года.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, снижение связано с сокращением добычи в нефтегазовом секторе на 6,9%. В то же время производство в ненефтяном секторе увеличилось на 16,5%.

62,9% промышленного производства пришлось на горнодобывающий сектор, 30,5% - на обрабатывающий, 5,8% - на производство, распределение и поставку электроэнергии, газа и пара и 0,8% - на сектор водоснабжения, удаления и переработки отходов.

Отмечается, что коммерческая добыча нефти снизилась на 6,9%, а добыча товарного газа увеличилась на 9,3%.