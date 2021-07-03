Представители 13 стран стали участниками второго Регионального Хакатона АВВ (R)

Сегодня стартовал второй Региональный Хакатон АВВ. Мероприятие организовано Международным Банком Азербайджана совместно со стратегическим партнерством Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики. Заявки на участие в хакатоне, помимо Азербайджана, поступили из 13 стран. Из 250 претендентов было сформировано более 30 команд. Участниками хакатона стали представители таких стран как Турция, Грузия, Украина, Казахстан, Россия, Канада, Германия, Венгрия, Китай, Индия, ЮАР, Бельгия и Люксембург.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рашад Набиев высоко оценил возможность участия в хакатоне людей с разным образованием из различных стран, подчеркнув, что разнообразие является важным фактором инноваций. Также он отметил, что инновационная среда задумана в виде трехуровневой пирамиды. "Важными уровнями этой пирамиды являются здоровая система управления, основанная на науке и технологиях промышленность и изобретения, решающие реальные бизнес-задачи, а также устойчивая стартап-экосистема. Данный подход к решению проблем и основная линия, лежащая в основе идеи мероприятия, совпадают с нашим видением инноваций в Азербайджане. В будущем мы будем поддерживать организацию подобных проектов с Международным Банком Азербайджана".

Председатель правления Международного Банка Азербайджана Аббас Ибрагимов отметил, что марафон является составной частью работы Банка в направлении развития инноваций в нашей стране: "В начале прошлого года мы успешно провели первый региональный хакатон АВВ. Несколько команд, участвующих в хакатоне, мы привлекли в Инновационный центр ABB, который был создан чуть позже. Они стали первыми резидентами нашего Центра. Уверен, что со многими участниками нашего 2-го хакатона с этого дня также начнется наше долгосрочное полезное партнерство. Международный Банк Азербайджана всегда готов поддержать таланты".

Аббас Ибрагимов отметил, что Международный Банк Азербайджана определил дух предпринимательства как одну из своих основных корпоративных ценностей. Любой человек с предпринимательским духом всегда находится в поиске новых возможностей для развития: "Мы рассматриваем инновации как большие возможности для нашей сегодняшней и будущей деятельности. Мы хотим достичь этой цели, поддерживая таланты и создавая общую экосистему развития вместе с нашими партнерами". Основные направления 2-го Регионального Хакатона AВВ будут связаны с открытыми инновациями, решениями для удовлетворения требований клиентов и лояльности для розничных услуг.

С командами будут работать и помогать профессиональные наставники со всего мира. Лучшие проекты получат награды. Обладатель первого места станет обладателем 3 000 манатов, второго места - 2 000 манатов, а третьего - 1 000 манатов. Стратегический партнер - Министерство транспорта, связи и высоких технологий вручит призы специально отобранным проектам.

Организатор поддержит реализацию идеи, если участник сможет продемонстрировать преимущества идеи в сфере розничных услуг. Также будут созданы условия для инкубации проектов в Инновационном центре AВВ. Авторы отобранных проектов получат возможность реализовать свои проекты совместно с Международным Банком Азербайджана.

Подробную информацию о современных, универсальных, полезных продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.