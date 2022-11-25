https://news.day.az/economy/1514304.html Микаил Джаббаров назвал объем предоставленных пострадавшим от пандемии предпринимателям субсидий - ФОТО
Микаил Джаббаров назвал объем предоставленных пострадавшим от пандемии предпринимателям субсидий - ФОТО
В рамках поддержки предпринимателей, пострадавших из-за последствий пандемии коронавируса, с июня 2020 года по первое ноября 2022 года предоставлено субсидий на общую сумму 37,9 миллиона манатов
Об этом, как сообщает в среду Day.Az, говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.
Напомним, что по итогам 2021 года по этой программе выплачено субсидий на сумму 15,3 миллиона манатов.
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