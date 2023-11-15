Нашим собеседником является председатель правления банка Аббас Ибрагимов.

- Аббас муаллим, на днях ABB представил свой отчет об устойчивом развитии. Обширная информация в отчете вызвала широкий интерес в обществе. Какова основная цель таких отчетов?

- Главная цель размещения такой обширной информации - это предоставить всем заинтересованным сторонам подробные сведения о нашей деятельности и продемонстрировать нашу приверженность обязательствам в области устойчивого развития. В отчете представлены ключевые показатели деятельности нашего Банка в направлениях устойчивого развития, таких как охрана окружающей среды, социальные вопросы, ответственное корпоративное управление (ESG). Для создания более ясной картины мы представили наши основные данные за три года в сравнительной форме. ABB стремится установить положительный пример в отрасли, представляя отчет об устойчивом развитии, подготовленный в соответствии с глобальными стандартами.

- Чем отличается этот отчет?

- Подход, стандарты и охват информации в этом отчете совершенно новые. При подготовке Отчета ABB об устойчивом развитии за 2022 год были учтены рекомендации Стандартов Глобальной Инициативы по отчетности (GRI) 2021 года, а также инициативы по устойчивости ООН и других международных организаций. Международная аудиторская компания EY представила независимое заявление об уверенности в полной точности и прозрачности нефинансовой информации в отчете.

- Какие тенденции характерны для деятельности ABB, особенно в последние годы?

- Мы условно разделили последние семь лет истории ABB на три этапа. Два этапа уже завершены. Третий этап только начался. Первый период (2016-2018 годы) был этапом стабилизации в жизни нашего Банка. В это время ABB прошел поддерживаемые государством процессы оздоровления. В тот же период был сформирован общий взгляд на будущее развитие Банка на основе всесторонних анализов. Была разработана стратегия развития с привлечением внешних консультантов. Период 2019-2022 годов был временем реализации нашей первой стратегии развития. Последние три года были этапом формирования прочных основ для развития. Начиная с 2023 года, мы вступили в новый стратегический этап, которая по сути является периодом ускорения процессов развития.

- Как вы могли бы описать успехи ABB за прошлый период с помощью нескольких цифр?

- С 2018 года, после периода оздоровления, успехи ABB можно выразить в различных цифровых показателях. Кредитный портфель, обеспечивающий устойчивое развитие банка, в октябре увеличился с 1,90 миллиарда манатов до 4,86 миллиарда манатов, то есть вырос в 2,5 раза. Количество наших клиентов увеличилось с 1,4 миллиона до 2,3 миллиона. Средний возраст наших сотрудников снизился с 40 до 35 лет. Учитывая результаты 2023 года, в период с 2018 по 2023 год ABB получил прибыль до уплаты налогов в размере 2 миллиардов манатов. С учетом налога на прибыль и выплаченных дивидендов акционерам, ABB внес в государственный бюджет и социально-ориентированные проекты более 1,3 миллиарда манатов.

- Какие проекты развития стали причиной этих успехов?

- В прошлом стратегическом периоде мы реализовали ряд важных проектов для деятельности ABB. Мы создали цифровые каналы для розничных и корпоративных направлений. Разработали новую модель обслуживания для наших бизнес-клиентов. Укрепили связи с существующими клиентами. Начали проект по трансформации наших филиалов с целью повышения эффективности их деятельности и достижения высокого уровня удовлетворенности клиентов. Инвестировали в ключевые технологии и модернизировали их. Расширили возможности цифрового обслуживания, запустили цифровую лабораторию ABB.

- Какие положительные эффекты принесли инвестиции в технологии и цифровые каналы?

- Положительные эффекты заключаются в том, что теперь у нас почти 2 миллиона цифровых клиентов. Около 700 000 активных цифровых клиентов каждый месяц регулярно совершают по крайней мере одну операцию через ABB mobile. Наша регулярно обновляемая платформа ABB mobile стремится удовлетворить не только потребности клиентов в банковских услугах, но и все их финансовые потребности.

Недавно через наше приложение мы сделали инвестиционные возможности доступными для всех. Любой пользователь ABB mobile может создать инвестиционный профиль в приложении и заниматься покупкой и продажей акций и других ценных бумаг, пользуясь возможностями для заработка. Параллельно мы предоставили возможность пользоваться различными видами страховых продуктов через приложение ABB mobile.

- Как корпоративные клиенты используют цифровые возможности?

- Мы создали для наших корпоративных клиентов новую платформу интернет-банкинга, полностью соответствующую их желаниям и потребностям. При разработке каждой новой функции наши сотрудники встречаются с клиентами, на основе клиентских отзывов стараются создавать для них новые ценности. На данный момент более 96% всех операций наших корпоративных клиентов проводятся через цифровые каналы.

- Бренд банка также был обновлен...

- Да, с середины 2021 года мы продолжаем свою деятельность под брендом ABB. В рамках проекта по трансформации филиалов мы адаптируем облик наших офисов обслуживания к новой бренд-идентичности банка. За последние два года мы реконструировали 13 филиалов и для обеспечения большой доступности к клиентам открыли 3 новых филиала. Наряду с этим изменилась также модель обслуживания в наших филиалах.

- Какие нововведения вы внедрили в управлении продуктами и проектами за это время?

- Знаете, в современном мире очень важно предоставлять продукты и услуги, соответствующие быстро меняющимся потребностям и поведению клиентов. На банковском рынке существует серьёзная конкуренция, особенно в сфере платежей и переводов, где с появлением новых игроков конкуренция выходит за рамки банковского сектора. В такой конкурентной среде могут выжить только те, кто ориентирован на клиента, предлагает качественные продукты, создает новые ценности и привлекательный клиентский опыт. С учетом всего этого, мы начали изучать и применять современный метод управления - Agile. Мы создали 11 Agile-трайбов и 7 центров экспертизы, передав всю нашу деятельность по созданию продуктов этим командам. Эти кросс-функциональные команды могут лучше понимать потребности клиентов и быстро принимать решения, предлагая рынку новые продукты. Например, если посмотреть на скорость выхода новых версий приложения ABB mobile на платформах App Store и Google Play Store, можно увидеть, какую большую пользу принесли Agile-команды нашему бизнесу.

В целом, распространение Agile-практики в нашей стране и правильное понимание её преимуществ - это положительное явление. Количество профессионалов в этой области в нашей стране растет, и многие из них развиваются в Agile-командах ABB. Несколько дней назад под эгидой нашего банка был проведен Международный Саммит Agile Азербайджана-2023. На этом саммите вместе с другими крупными партнерами, применяющими Agile, мы поделились своим опытом за последние два года. Мы рады не только применять методологию Agile, но и активно поддерживать распространение этой новой культуры управления в бизнес-среде нашей страны.

- Вы отметили важность сохранения лояльности клиентов в конкурентной среде и подчеркнули значение новых продуктов. Какие другие инструменты вы используете для поддержания лояльности клиентов?

- Это вопрос, над которым мы постоянно размышляем. Сегодня цифровые платформы являются идеальным каналом и местом для взаимодействия с клиентами и предоставления им новых ценностей. Помните, раньше для повышения лояльности клиентов использовались подарочные купоны, дисконтные карты, различные бонусные программы. Затем в нашу жизнь вошли кешбэки через платежные карты. В современном мире смартфоны являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Инновационные компании предлагают своим клиентам персонализированные программы лояльности на основе данных через цифровые платформы. Мы в ABB также стараемся делать это. Например, мы заметили, что наши клиенты совершают безналичные платежи не только с помощью нашего продукта TamKart с кешбэком, но и со своими зарплатными картами. Мы решили связаться с этими клиентами через наш цифровой канал, не предлагая новую физическую карту, а передавая преимущества, соответствующие выбранным ими категориям. Так возник наш проект "Faydalı keşbek", который пользуется популярностью у клиентов уже несколько месяцев. На цифровой платформе мы предоставили возможность всего за несколько касаний превратить любую карту ABB в карту с кэшбэком. И это только начало. В ближайшие месяцы мы выведем данный проект на новый уровень. Клиенты, которые больше используют продукты и услуги ABB и обеспечивают наибольшие обороты по нашим картам, получат от нас больше преимуществ и персонализированных предложений.

- А что насчет новых сегментов? Есть ли у вас цели по входу в новые сегменты в новом стратегическом периоде?

- Мы позиционируем себя как крупнейший универсальный банк страны, то есть ABB сегодня обслуживает все клиентские сегменты. Наши анализы и исследования рынка показывают, что в последнее время в нашей стране наблюдается тенденция к повышению прозрачности и цифровизации бизнеса, что порождает новые потребности у малого бизнеса. Мы решили создать для них новую модель обслуживания через цифровые каналы.

- Какие возможности это создаст для малого бизнеса?

- Модель, которую мы планируем внедрить, будет включать в себя простой и привлекательный опыт клиентского обслуживания, ежедневные банковские операции малого бизнеса, полностью цифровой процесс кредитования, различные платежные инструменты и даже решения "Beyond banking", которые упростят их жизнь. Постепенно, создавая новые продукты для малого бизнеса, который становится все более прозрачным, мы хотим привлечь их на нашу цифровую платформу. Это нововведение поможет развитию предпринимательства в стране, сделает финансовые ресурсы более доступными для малого бизнеса.

- Как актуальны для вас инициативы открытого банкинга (Open banking) и новые технологические решения, являющиеся новыми трендами в мировом банковском секторе?

- Как крупнейший банк страны, мы внимательно следим за всеми тенденциями современного банковского сектора, стремимся быть среди первых в применении решений, соответствующих нашим потребностям и бизнес-стратегии. Мы оцениваем инициативы открытого банкинга (open banking) в контексте новых возможностей, поддерживаемые новым законом о платежных услугах и платежных системах и другими новыми нормами в нашей стране. Эти инициативы запустят новый период изменений в секторе, что приведет к созданию новых ценностей для наших клиентов. Представьте, что после внедрения подхода открытого банкинга отдельные банки с согласия клиента будут открывать его данные конкурирующим банкам, а также новым инновационным игрокам в финансовой экосистеме - финтехам и стартапам. Это создаст более динамичную и конкурентную среду для клиентов. В результате клиент сможет выбрать финансового поставщика, который предлагает наиболее подходящие ему продукты и услуги наилучшего качества. Опыт показывает, что современные банки и инновационные финтехи, готовые к этим процессам, будут победителями. Мы в ABB уже некоторое время работаем над технологической и цифровой инфраструктурой, подготавливаем API - набор протоколов и инструментов для взаимодействия между различными информационными системами, которые являются основой для перехода к открытому банкингу. Наша технологическая инфраструктура полностью готова для взаимодействия с информационными системами внешних организаций или компаний. Мы уже применили некоторые из этих интеграций. В прошлом периоде, будучи одним из двух операторских банков услуги "Возврат НДС", мы обеспечили доступность этой услуги для клиентов нескольких других коммерческих банков. Как я уже упоминал, в начале года мы завершили интеграцию в реальном времени с брокерской компанией в США для предоставления клиентам ABB mobile прямого и моментального доступа к американским биржам, именно опираясь на наше технологическое преимущество. Недавно благодаря взаимной интеграции с системами страховой компаний мы предоставили клиентам полный цифровой процесс покупки страховых продуктов . Клиенты также могут отслеживать все свои активные продукты в данной страховой компании через ABB mobile. В настоящее время мы также обсуждаем процессы интеграции с несколькими финтех-игроками.

Что касается других технологических тенденций, мы также внимательно следим за ними. Например, в эти дни мы изучаем возможности использования генеративного искусственного интеллекта (Generative AI) для повышения производительности в задачах бэк-офиса и программирования, а также для улучшения взаимодействия с клиентами, включая письменное и устное общение на родном языке в нашем колл-центре.

- Благодарим за подробную информацию. А как насчет дочерних предприятий ABB, есть ли у них стратегии развития?

- В рамках ABB Финансовой Группы разработаны и реализуются стратегии развития для Банка "ABB Москва", инвестиционной компании "ABB Инвест" и процессингового центра Azərikard. Их реализация интегрирована с общими проектами развития ABB. Стратегические проекты ABB напрямую или косвенно способствуют развитию наших дочерних предприятий. В то же время совместная деятельность позволяет нам предоставлять нашим клиентам и партнерам интегрированные универсальные услуги.

- Сколько сотрудников в настоящее время работает в ABB?

- В нашем банке работает более 3400 сотрудников. Как один из основных работодателей сектора, ABB вносит свой вклад в занятость и социальное благополучие страны. В ABB усиливается корпоративная культура, направленная на то, чтобы стать лучшим работодателем в финансовом секторе. мы постоянно инвестируем средства в развитие наших сотрудников. Они обучаются, получают поддержку в реализации своих стремлений и целей. В ABB поддерживается среда равных возможностей через различные программы, связанные с наймом, стажировкой, развитием карьеры, внутренней ротацией и т.д. Эта среда будет дальше развиваться с помощью новых проектов и всегда будет доступна каждому, кто видит себя частью команды ABB.

Мы готовим профессиональных специалистов для рынка труда нашей страны. Успех Академии ABB Tech, созданной нашим банком в 2019 году, является тому подтверждением. За 4 года Академию ABB Tech окончили 526 выпускников. Из них 116 человек в настоящее время работают в различных проектах Финансовой группы ABB, а остальные являются сотрудниками различных местных и иностранных организаций. Уровень трудоустройства выпускников очень высок. Также работает Инновационный Центр ABB. До сих пор более 40 стартап-проектов прошли через этап инкубации и были представлены инвесторам. Такие проекты очень важны для развития сотрудничества между бизнесом и образованием, а также для поддержки молодых талантов.

- Недавно были объявлены итоги 3-го квартала в секторе. Как вы оцениваете результаты ABB за первые 3 квартала года?

- Как я уже упоминал, 2023 год является первым годом нашего нового стратегического периода, который мы называем "Периодом ускоренного развития". Цифры показывают, что наш банк начал быстро расти на здоровой основе, заложенной в прошлом периоде. Мы увеличили нашу долю на рынке во всех сегментах, растем быстрее наших конкурентов. За 3 квартала мы увеличили нашу долю на рынке кредитования на 2 пункта достигнув 20%, выделили более 1,7 миллиарда манатов на финансирование реального сектора, удвоили скорость прироста количества активных клиентов по сравнению с прошлым годом и достигли высокой чистой прибыли. Все это демонстрирует высокую мотивацию команды ABB и приверженность нашей новой стратегии.

- Последний вопрос: какие основные цели ставит перед собой ABB в новом стратегическом периоде?

- В новом стратегическом периоде основными целями ABB являются лидерство на рынке по сегментам, цифровой опыт на основе данных, высокий уровень клиентоориентированности и статус лучшего работодателя в финансовом секторе. В нашей новой стратегии предусмотрено реализовать 58 инициатив и сотни проектов для достижения всех этих стратегических целей.

- Желаем вам успехов в новом стратегическом периоде. Спасибо за интервью!