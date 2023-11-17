«Торговый дом Азербайджана» открыл двери в Китае

В городе Сиянь - столице китайской провинции Шаньси начал функционировать "Торговый дом Азербайджана".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, торжественное открытие торгового дома состоялось 17 ноября. Выступившие на церемонии посол нашей страны в Китае Буньяд Гусейнов, глава Канцелярии международных отношений народного правительства города Сиянь Чиан Шэн и другие отметили, что открытие "Торгового дома Азербайджана" в городе Сиянь имеет символическое значение, так как этот город является отправной точкой древнего Шелкового пути в Китае, а Азербайджан исторически был важной страной этого исторического маршрута. Сегодня через Азербайджан проходят несколько маршрутов грузовых поездов из Китая в Европу. Было подчеркнуто, что инициатива "Пояс и путь" сблизила Азербайджан и провинцию Шаньси посредством торговли, транспорта, культурного обмена. Открытие торгового дома - яркий тому пример.

В торговом доме площадью 600 квадратных метров, расположенном в деловой зоне города, представлены материалы о богатом культурном наследии Азербайджана, туристическом потенциале, экономических возможностях и инвестиционной среде. В торговом доме китайским потребителям предлагается продукция, выпускаемая под брендом Made in Azerbaijan, в том числе чай, фруктовые соки, компоты, различная косметическая продукция, консервы, вина, бренди и другие алкогольные и безалкогольные напитки.

Отметим, что это пятый торговый дом Азербайджана в Китае. Еще 4 торговых дома действуют в городах Циндао, Чжанцзяцзе, Чэнду и столице Пекине. Помимо торговых домов, Азербайджан имеет 4 торговых отдела в Шанхае, Харбине, Цзинане и Ухане, а также 3 "Винных дома" в Урумчи и Шанхае. Торговые дома оказывают большое влияние на продвижение на китайском рынке экспортно-ориентированной и конкурентоспособной продукции, выпускаемой под брендом Made in Azerbaijan, а также на продвижение и расширение объема экспорта азербайджанской продукции. Провинция Шаньси - наиболее развитый регион северо-западной части Китая. Население провинции составляет 40 миллионов человек, а в столице Сиянь проживает около 10 миллионов человек. Открытие "Торгового дома Азербайджана" в таком городе вызывает одобрение.