Азербайджан проделал колоссальную работу по цифровизации и диверсификации экономической модели

Азербайджан за последние два года проделал колоссальную работу в направлении цифровизации и диверсификации экономической модели.

Об этом сказал во вторник Trend президент StrategEast Анатолий Моткин, передает Day.Az.

"Азербайджан, на самом деле, за последние два года проделал колоссальную работу в направлении цифровизации и вообще диверсификации экономической модели от исключительно ресурсно ориентированной к экономике знаний. И то, что год назад Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании специального налогового режима, создает предпосылки для того, чтобы международные технологические компании заинтересовались страной", - сказал он.

По словам президента StrategEast, единственное различие в том, что Азербайджан начал это развитие тогда, когда западная часть мира, которая является основным заказчиком, вошла в стадию рецессии, и поэтому сами технологические компании борются за то, чтобы их бюджеты там не сокращались.

"У Азербайджана есть возможность компенсировать это тем, что Азербайджан может сам стать заказчиком и является, на самом деле, заказчиком для многих технологических компаний, потому что и телекому, и нефтегазовому сектору, и банковскому сектору необходимы цифровые решения. И это позволило создавать новые рабочие места за счет найма местных специалистов международными компаниями, привлекаемыми в страну", - добавил он.

Отметим, что StrategEast - ведущая независимая организация, работающая над развитием цифровой экономики Евразии в сотрудничестве с международными финансовыми институтами, агентствами по развитию, глобальными технологическими компаниями и правительствами стран Евразии.

StrategEast - некоммерческая организация с офисами в США, Украине, Грузии, Кыргызстане и Казахстане.

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