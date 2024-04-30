Страны G7 намерены работать над отказом от импорта российского газа

Министры энергетики стран Группы семи (G7) договорились продолжить работу в целях отказа от импорта российского газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении глав ведомств по итогам встречи в Турине, которая проходила с 29 по 30 апреля.

"Мы признаем, что ограничение доходов от российских энергоносителей является важной частью поддержки Украины, и стремимся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа и отказаться от его импорта", - сказано в документе, который опубликовала пресс-служба председательства Италии в G7.

Главы Минэнерго стран "семерки" в этой связи подчеркнули важность увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) и отметили, что инвестиции в этот сектор "могут быть уместны" для преодоления кризисных явлений и решения проблемы "потенциального дефицита газа".

Также в заявлении отмечается, что в целях "ускорения постепенного отказа от российской энергетики" инвестиции в газовый сектор при государственной поддержке "могут быть уместны в качестве временной меры". Однако желающие инвестировать в сектор должны убедиться, что действуют "в соответствии с климатическими целями" объединения.

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