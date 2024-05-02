https://news.day.az/economy/1656698.html Цены на газ в Европе увеличились
Цены на газ в Европе увеличились
Стоимость газа в Европе за апрель выросла на 6%.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
В последний день торгов в марте июньский фьючерс на газ закрылся на отметке $310 за тыс. куб. м. Вчера, 30 апреля, торги закрылись на уровне $328,7 за тыс. куб. м.
Стоимость газа в прошлом месяце выросла на фоне похолодания в регионе. Также давление на котировки продолжает оказывать напряженность на Ближнем Востоке.
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