Грузия будет привлекать частный сектор для реализации "зеленого" коридора Азербайджан-ЕС.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Совета управляющих и управляющий от Грузии в Азиатском банке развития (АБР), министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, выступая на панельных дискуссиях на тему "Улучшение связности: европейская связность (возобновляемая энергетика и цифровая связь), Средний коридор (изменение евроазиатской связности)" в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

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