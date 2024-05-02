"Зеленый коридор" из Азербайджана в Европу

Технико-экономическое обоснование проекта "зеленого коридора" из Азербайджана в Европу (проект прокладки кабеля по дну Черного моря) будет готово к июлю 2024 года.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланда Прайс, выступая на панельных дискуссиях на тему "Улучшение связности: европейская связность (возобновляемая энергетика и цифровая связь), Средний коридор (изменение евроазиатской связности)" в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

"Мы предоставляем поддержку как многосторонний банк развития. Мы знаем, в чем нуждается правительство, и предлагаем технические консультации, финансирование и т. д., чтобы иметь возможность сделать эти результаты надежными. В ТЭС будут рассмотрены технические, экономические, финансовые, институциональные и юридические аспекты. ТЭС программы должна быть готова в июле 2024 года. На данный момент это самое актуальное исследование в мире. Есть страны, которые продолжают выражать интерес быть частью этого большого, амбициозного регионального проекта. Таким образом, это фактически слегка отодвинуло сроки реализации этой программы, но мы, конечно, продолжим работу", - отметила она.

Прайс упомянула, что Всемирный банк ожидает, что проект будет признан жизнеспособным.

"Банк уже начал подготовку второй инициативы, второго проекта или программы под названием "Усиление энергетики". Цель этой программы - помочь в разработке и реализации проекта "зеленого" коридора", - добавила она.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая - "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

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