Афганский разлом

С каждым днём обостряется ситуация в Афганистане после решения США и союзников по НАТО о выводе войск из страны, в которой находились почти 20 лет, начиная с 2001 года.

По мере вывода войск, боевики движения "Талибан" берут под свой контроль все новые и новые территории, продвигаясь к Кабулу.

Все это напоминает события в Афганистане после вывода советских войск в 1989 году, когда несмотря на достигнутое соглашение с моджахедами о достижении национального примерения, сместили Правительство Наджибуллы, захватив Кабул в 1992 году, воспользовавшись распадом СССР и прекращением советской военной помощи.

Сейчас же все происходит намного быстрее и правительство Президента Ашрафа Гани с каждым днём утрачивает контроль на большей части территории Афганистана.

Талибы, не смотря на обещания, данные ими американцам, рвутся вперёд, чтобы окончательно взять столицу Кабул и официально легитимизировать свою власть.

Для лучшего понимания нынешних событий в Афганистане и того, как эти события отразятся на ситуацию в регионе, необходимо вернуться назад, в предысторию этого сложного внутриафганского конфликта, который начался в далекие 70е годы 20 века, со смещения Короля Закир шаха в 1973 году.

С момента обретения независимости Афганистаном в 1919 году, страна являлась абсолютной монархией во главе с королем, этническим пуштуном.

Начиная с 1933 года, страной правил представитель пуштунской династии Баракзай - Закир шах. В ходе его правления было сделано немало для модернизации Афганистана: были построены современные промышленные предприятия, введено избирательное право для женщин, открыты учебные заведения, создан парламент, была введена конституция, наряду с пушту язык дари (фарси) был провозглашен вторым государственным языком в стране, и многое другое.

Во внешней же политике Закир шах проводил политику лавирования между Востоком и Западом, получая как военную, так и экономическую помощь из Москвы и с Запада.

Афганская армия была вооружена в основном советским оружием, советские инструкторы готовили афганских офицеров, но при этом Афганистан получал технику и вооружение и из западных стран, а также тесно сотрудничал со спецслужбами этих государств в области внутренней безопасности.

Проводимая Закир шахом политика модернизации вызывала недовольство радикальных исламистов, которые периодически устраивали заговоры и выступления против королевской власти, в особенности недовольство вызывала политика расширения прав женщин и их роли в афганском обществе.

Кстати, при помощи представителей западных спецслужб, которые активно помогали афганским властям, было разгромлено исламистское подполье, во главе с будущим лидером моджахедов Гульбеддином Хекматияром, после сбежавший в Пакистан.

Наряду с борьбой с исламистами, королевской власти приходилось вести борьбу и с представителями прокоммунистических движений, в особенности с нелегальной Народно-Демократической Партией Афганистана, которая пользовалась симпатией и поддержкой СССР и имела широкое влияние на младших офицеров афганской армии.

В Афганистане также существовали противоречия между представителями различных национальностей.

Пуштуны (больше половины населения Афганистана), которые благодаря королю-пуштуну занимали основные и важные государственные должности, а национальные меньшинства (таджики, узбеки, хазарейцы и другие) могли занимать менее важные должности.

Были определенные противоречия также между суннитским и шиитским населением, где радикальные сунниты постоянно вступали в мелкие конфликты и противостояния с шиитами.

Афганистан в то время проводил политику нейтралитета, имел хорошие отношения с соседними странами (Советским Союзом, Ираном, Китаем). При этом, отношения с Пакистаном были довольно напряженные, из-за границы, которая была проведена по так называемой линии Дюранда (во времена, когда эта территория входила в состав Британской империи), разделившая практически зону проживания пуштунских племён и постоянно являющейся очагом пограничных конфликтов.

При всей многосложности проблем, Закир шаху, путём проведения политики кнута и пряника, удавалось держать ситуацию под своим контролем.

Опираясь на лидеров национальных и религиозных общин, часто использовал тактику созыва Джирги (афганский вариант Парламента-общенационального совещания вождей племён, лидеров религиозных общин и старейшин), раздавая должности и подкупая недовольных.

Афганистан в годы монархии развивался по пути довольно светского государства, несмотря на наличие сильной консервативной исламистской оппозиции, которая время от времени пыталась оказать давление на руководство страны, с целью отказа от проводимых реформ.

С другой стороны, существовавший институт монархии позволял использовать личный авторитет короля, как главу верховной власти и посредника, решение которого не могло оспариваться никем.

В годы правления короля Закир шаха Афганистан развивался довольно динамично, постепенно переходя от феодального строя к капиталистическому.

При этом король Закир шах всегда ожидал попытки смещения со стороны двух сил: исламистов и левых, с которыми вёл борьбу периодически сажая их активистов в тюрьмы и вычищая из государственного аппарата.

Однако удар пришёл совсем с другой стороны. В 1973 году, воспользовавшись отсутствием короля в стране, когда он был с визитом в Италии, двоюродный брат короля, бывшей премьер-министр, а также муж сестры Мухаммед Дауд хан, осуществил государственный переворот, сместив короля и упразднив монархию.

Объединив недовольных королем представителей афганской аристократии, левых интеллигентов, прокоммунистически настроенных военных и умеренных исламистов, Мухаммед Дауд хану удалось взять власть и укрепиться в качестве главы государства.

Афганское общество вначале восприняло смену власти как обыкновенный дворцовый переворот, когда один родственник сверг другого (в лучших традициях средневековья), но замена монархии на Республику была произведена под давлением левых военных, которые поддержали Мухаммед Дауд хана.

Вожди племён и старейшины, для которых один представитель правящей династии сменил другого, не отреагировали на смену формы правления, так как и Президента Республики воспринимали как монарха.

Таким образом, смена власти и форма правления коренным образом ничего не поменяла. Кроме того, Афганистан продолжил проводить политику нейтралитета и сотрудничества как с Западом, так и с Востоком.

Однако, через несколько лет ситуация в Афганистане стала обостряться.

Недовольные властью исламисты сделали несколько попыток поднять восстание против президента Мухаммеда Дауд хана. Одновременно росло возмущение со стороны прокоммунистически настроенных военных, которые ожидали проведения социалистических реформ за поддержку в свержении короля Закир Шаха.

Резко поменялась и внешнеполитическая ситуация вокруг Афганистана: обострились противоречия между СССР и Китаем, началась исламская революция в Иране, свергшая в феврале 1979 года шаха, накалилась внутриполитическая ситуация в Пакистане.

Президент Мухаммед Дауд хан решил сменить внешнеполитическую ориентацию страны, отказавшись от политики благожелательного нейтралитета с СССР в сторону более тесного сотрудничества с США и Западом, надеясь получить больше средств на модернизацию страны.

В то же время теряя Иран, США желали обрести новой форпост около южных границ СССР, поэтому начали оказывать широкую военную и финансовую помощь Афганистану, что не могло не вызвать резкое недовольство советского руководства, которое всегда рассматривала эту страну как нейтральную, не входящую ни в какие антисоветские блоки.

Особо хочется отметить тот факт, что Афганистан является многонациональной страной, но с преобладающим пуштунским населением.

Однако, такие влиятельные меньшинства как таджики, узбеки и хазарейцы всегда имели свой кусок пирога и занимали довольно влиятельные государственные посты, в том числе в армии при короле Закир шахе.

После смены политического строя с монархического на республиканский ситуация начала меняться. Пуштун Мухаммед Дауд хан начал отход от традиционной политики короля, который всегда удовлетворял верхушку национальных элит, разделяя между ними привилегии и социальные блага, в сторону усиления роли пуштунов в ущерб другим народам.

Воспользовавшись недовольством в стране политикой Президента Мухаммеда Дауд хана, 27 апреля 1978 года, военные-члены партии НДПА осуществили военный переворот.

Были убиты Президент и члены его семьи и в стране провозгласили Саурскую революцию, взяв курс на коммунистическую ориентацию и построение социалистического общества.

В декабре 1979 года начался ввод советских войск и партизанской войны моджахедов против правительства и советской армии.

В итоге это привело к поражению коммунистического правительства, выводу советских войск и Гражданской войне, которая длится с переменным успехом до сих пор, не останавливаясь ни на день.

Движение "Талибан" было создано уже после падения коммунистического правительства Наджибуллы.

Это движение основали недовольные представители радикальных исламистов, которым не досталось места в Правительстве, созданным в 1992 году лидерами партизанской борьбы против советских войск.

Сразу после взятия Кабула муджахедами и казни Наджибуллы, между победителями развернулась междоусобная война за власть, подогреваемая национальной и религиозной рознью.

Талибы, которым удалось за короткий срок завоевать популярность среди населения обещаниями положить конец междоусобицы и создать стабильность, быстро разгромили силы нового правительства.

В 1996 году, при поддержки террористов из Аль Каиды, талибы захватили Кабул и большую часть страны, создав государство Исламский Эмират Афганистан-радикальное теократическое государство, основанное на средневековых варварских обычаях, далеких от гуманистических принципов ислама.

Запретив все что возможно, которое по их мнению противоречит исламу (обучение и работу женщин, музыку, футбол, живопись, светское образование и другое), правительство талибов превратило Афганистан в государство террористов и наркоторговцев, экономика которого полностью зависела от производства и торговли героином.

Конец этой вакханалии был положен в 2001 году, когда силы антитеррористической коалиции, во главе с США, уничтожили гнездо международного терроризма и помогли афганской оппозиции из Северного Альянса создать коалиционное правительство и устойчивое государство.

Но талибы не смирились с поражением. Они ушли в горы и почти 20 лет вели войну против законного афганского правительства и сил коалиции.

И вот теперь, после 20 лет войны и ухода войск коалиции, талибы вновь получили шанс вернуться к власти и восстановить своё государство.

Причины, побудившие США и их союзников уйти из Афганистана стали гигантские расходы (около 1 триллиона долларов) на эту операцию, значительные людские потери и неспособность победить талибов, которые продолжают пользоваться поддержкой части афганского населения, традиционно не приемлющего иностранного военного присутствия на своей земле.

Подводя итог всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: дестабилизация Афганистана началась еще в 1973 году со свержения монархии, когда традиционные многовековые устои афганского государства были заменены на чуждые афганскому народу идеалы республиканского правления.

Именно тогда, ввиду отсутствия традиционного верховного лидера страны, которому своим личным авторитетом удавалось погасить те или иные внутриполитические коллизии в стране, бороться с проявлениями как радикального исламизма, так и коммунизма, было положено начало всех дальнейших событий.

Попытки адаптировать принципы советского строя и западной дипломатии последующими руководителями страны оказались безуспешными ввиду того, что это идеология была чужда афганскому народу и противоречила национальному менталитету.

В настоящее время, после вывода войск США и их союзников, ситуация в Афганистане станет критической и не исключён вновь приход к власти талибов.

Единственная альтернатива этому- объединение всех здоровых афганских политических сил в борьбе с талибами, при поддержке зарубежных стран, которые пользуются уважением среди населения в Афганистане.

Такой страной может стать Турция, которой за короткий срок удалось сделать немало для внутриафганского урегулирования, в рамках так называемого "Стамбульского процесса" и готовая взять на себя ответственность за будущее Афганистана, при соответствующей поддержке как стран НАТО, так и России и других заинтересованных соседних стран: Китая, Индии, Таджикистана, Узбекистана и других.

Пярвин Мирзазаде