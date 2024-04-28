Врач назвал продукт, гормоны из которого могут усугубить угревую сыпь

Молоко и сладости не приводят к возникновению угревой сыпи, но могут усугубить ее. Об этом "Газете.Ru" рассказал дерматолог клиники DocMed Денис Ласеев, передает Day.Az.

"Сразу несколько довольно масштабных исследований в разных странах выявили связь между усугублением угревой сыпи и повышенным употреблением молока. Виновниками этой связи считают гормоны естественного происхождения и другие биологически активные молекулы, которые усиливают воспаление в сальных железах. Наибольшую роль играет инсулиноподобный фактор роста-1, которого много в цельном молоке, но мало в кисломолочных продуктах", - рассказал Ласеев.

Согласно исследованиям, к предполагаемым факторам, способствующим появлению акне, относят нерациональный уход за кожей, пищевые привычки, эмоциональный стресс, инсулинорезистентность и повышенный индекс массы тела.

"Однако важно понимать, что чрезмерное употребление молока не приводит к появлению акне, оно лишь может усугубить существующую проблему. Также научные данные показывают, что не отказ от сладостей, а связанное с этим снижение веса может смягчить течение акне", - заключил врач.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!