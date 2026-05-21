Назван молочный продукт для поддержания здоровья кишечника

Ученые из Северо-Западного университета A&F (Китай) обнаружили, что ферментированное козье молоко может оказывать положительное влияние на кишечник и усиливать антиоксидантную защиту организма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы опубликованы в журнале Food & Function.

В эксперименте ученые использовали порошок ферментированного козьего молока, содержащий пробиотические бактерии, и изучали его действие на мышах. Анализ состава показал, что продукт богат соединениями, связанными с антиоксидантной защитой организма, включая креатин, холин, бетаин и ацетил-L-карнитин. Эти вещества участвуют в энергетическом обмене клеток и защите их от окислительного стресса.

Окислительный стресс возникает, когда в организме нарушается баланс между образованием свободных радикалов и способностью их нейтрализовать. Он может повреждать клетки и ткани, поэтому антиоксидантные системы играют важную роль в поддержании здоровья.

У животных, получавших добавку, ученые зафиксировали улучшение состояния кишечника. В частности, увеличивалась высота кишечных ворсинок - структур, отвечающих за всасывание питательных веществ, - и уменьшалась глубина крипт, что обычно рассматривается как признак более здоровой слизистой оболочки.

Также наблюдались изменения в составе микрофлоры кишечника: снижалось количество потенциально неблагоприятных бактерий рода Escherichia-Shigella и увеличивалась доля полезных микроорганизмов. Микробиота кишечника играет ключевую роль не только в пищеварении, но и в работе иммунной системы и регуляции воспалительных процессов.

Кроме того, у мышей усиливалась антиоксидантная защита селезенки и снижались признаки клеточного повреждения. Селезенка участвует в иммунных реакциях и фильтрации крови, поэтому ее состояние считается важным показателем работы иммунной системы.

Авторы работы отмечают, что полученные результаты указывают на потенциальную пользу ферментированного козьего молока для здоровья кишечника и иммунной системы за счет влияния на микробиоту и снижения воспалительных процессов. Однако исследование проводилось на животных, поэтому для подтверждения эффектов у людей необходимы дополнительные клинические испытания.